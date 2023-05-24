В Формуле-1 введут ограничение скорости при двойных жёлтых флагах

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила об изменении в спортивном регламенте Формулы-1, которое вступит в силу на Гран-при Монако.

Новое правило коснётся поведения пилотов во время двойного жёлтого флага, сообщающего о препятствии впереди и требующего снижения скорости, запрета на обгоны и готовности к остановке или изменению движения.

Во время режима действия виртуального сейфти-кара или выезда на трассу реальной машины безопасности на данном участке трассы будет действовать ограничение скорости, не зависящее от дельты по времени.

«Во время действия виртуальной машины безопасности пилот, заезжающий в зону двойного жёлтого флага, будет двигаться ниже нового скоростного предела, а его дельта по времени будет нулевой, после чего её значение появится снова», – приводит слова представителя ФИА издание RacingNews365.