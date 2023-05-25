Алонсо иронично ответил на вопрос о возможном контракте Хэмилтона с «Феррари» на $ 50 млн

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на слухи, согласно которым команда «Феррари» готова предложить британскому гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону контракт на $ 50 млн.

«Если честно, ничего не знаю. Но Льюис всегда говорил, что выигрывает и проигрывает вместе с командой. Так что раз сейчас он не выигрывает, то должен просто остаться», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где завоевал шесть титулов.

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