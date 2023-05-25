«Обидно». Ферстаппен высказался о решении «Хонды» начать сотрудничество с «Астон Мартин»

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу сотрудничества, которое запланировано между «Астон Мартин» и японским автопроизводителем «Хонда». Ранее стало известно, что их кооперация начнётся с 2026 года. «Хонда» будет поставлять британской команде турбодвигатели, построенные в соответствии с новым моторным регламентом чемпионата мира.

«Конечно, жаль, что всё так получается. Несколько лет назад они говорили, что собираются уйти, и тогда в «Ред Булл» решили создать своё подразделение по разработке двигателей. Но затем в какой-то момент они вдруг сказали: «Нет, мы будем продолжать».

Я бы сказал, что это немного обидно, ведь у нас всегда были очень хорошие отношения. Поэтому непросто осознавать, что они начнут сотрудничество с «Астон Мартин». Немного обидно», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Ферстаппен и Сато прокатились на старой гоночной «Хонде»: