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«Обидно». Ферстаппен высказался о решении «Хонды» начать сотрудничество с «Астон Мартин»

«Обидно». Ферстаппен высказался о решении «Хонды» начать сотрудничество с «Астон Мартин»
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу сотрудничества, которое запланировано между «Астон Мартин» и японским автопроизводителем «Хонда». Ранее стало известно, что их кооперация начнётся с 2026 года. «Хонда» будет поставлять британской команде турбодвигатели, построенные в соответствии с новым моторным регламентом чемпионата мира.

«Конечно, жаль, что всё так получается. Несколько лет назад они говорили, что собираются уйти, и тогда в «Ред Булл» решили создать своё подразделение по разработке двигателей. Но затем в какой-то момент они вдруг сказали: «Нет, мы будем продолжать».

Я бы сказал, что это немного обидно, ведь у нас всегда были очень хорошие отношения. Поэтому непросто осознавать, что они начнут сотрудничество с «Астон Мартин». Немного обидно», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Ферстаппен и Сато прокатились на старой гоночной «Хонде»:

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