Майк Крак объяснил, почему «Астон Мартин» рассчитывает на победу на Гран-при Монако

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак заявил, что его команда рассчитывает побороться за победу на Гран-при Монако, который начинается сегодня, 26 мая.

«Рассчитываем ли бороться за победу? Да. Было бы неплохо сказать да и сделать это. Вместе с пилотами мы все возлагаем большие надежды на Монако. Сейчас у нас отличная машина. После работы на симуляторе все были очень воодушевлены. Однако мы не должны забывать о конкуренции. Это правда, что прямых на этой трассе не так уж много. К тому же мы не видели конфигурацию «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса» с высокой прижимной силой. Так что просто не будет, а выкладываться нужно будет на сто процентов», — приводит слова Крака Motorsport.

Легендарные Гран-при Монако Формулы-1: