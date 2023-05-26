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Аналитика: «Феррари» хороша в быстрых поворотах, «Астон Мартин» лучший на торможениях

Аналитика: «Феррари» хороша в быстрых поворотах, «Астон Мартин» лучший на торможениях
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Статистический портал Formula Data Analysis провёл исследование первой практики на Гран-при Монако, сделав выводы о сильных местах команд на трассе в Монте-Карло.

Фото: Телеграм-канал Formula Data Analysis

Оказалось, что «Феррари» лучше остальных проходит быстрые повороты – седьмой, восьмой, девятый, 11-й, 13-й, 15-й, 16-й и 19-й, что говорит об отличном сцеплении с дорогой.

«Астон Мартин» хорошо показал себя на торможениях и в медленных поворотах, а также продемонстрировал лучшую максимальную скорость, оказавшись быстрейшим в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом, шестом, 10-м, 12-м поворотах и в конце обратной прямой.

Интересно, что «Мерседес» был быстрейшим в третьем секторе, показав лучшую скорость в 14-м, 17-м и 18-м поворотах.

Завтра, 27 мая, состоится квалификация Гран-при Монако. Она начнётся в 17:00 мск.

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