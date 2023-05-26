Аналитика: «Феррари» хороша в быстрых поворотах, «Астон Мартин» лучший на торможениях

Статистический портал Formula Data Analysis провёл исследование первой практики на Гран-при Монако, сделав выводы о сильных местах команд на трассе в Монте-Карло.
Фото: Телеграм-канал Formula Data Analysis
Оказалось, что «Феррари» лучше остальных проходит быстрые повороты – седьмой, восьмой, девятый, 11-й, 13-й, 15-й, 16-й и 19-й, что говорит об отличном сцеплении с дорогой.
«Астон Мартин» хорошо показал себя на торможениях и в медленных поворотах, а также продемонстрировал лучшую максимальную скорость, оказавшись быстрейшим в первом, втором, третьем, четвёртом, пятом, шестом, 10-м, 12-м поворотах и в конце обратной прямой.
Интересно, что «Мерседес» был быстрейшим в третьем секторе, показав лучшую скорость в 14-м, 17-м и 18-м поворотах.
Завтра, 27 мая, состоится квалификация Гран-при Монако. Она начнётся в 17:00 мск.
- 27 мая 2023
-
00:04
- 26 мая 2023
-
23:42
-
23:03
-
22:44
-
22:31
-
22:14
-
21:47
-
21:31
-
21:10
-
20:47
-
20:26
-
20:06
-
19:49
-
19:15
-
18:51
-
18:45
-
18:31
-
18:13
-
17:53
-
17:25
-
17:01
-
16:33
-
15:40
-
15:33
-
14:17
-
13:20
-
13:20
-
12:12
-
11:22
-
11:00
-
10:48
-
10:21
-
09:33
-
00:31
- 25 мая 2023
-
23:49