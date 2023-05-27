Стролл объяснил провал в квалификации Гран-при Монако и инцидент с пропуском взвешивания

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 27 мая, в Монте-Карло. Напомним, Стролл занял 14-е место, не пробившись в третий сегмент.

«Всё пошло не так. Шины не были подготовлены должным образом, нас вызвали на взвешивание… Многие вещи пошли не по плану. Я ошибся в 18-м повороте и потерял на нём полсекунды. Кажется, я был третьим в первом сегменте и чувствовал себя хорошо, но во втором всё пошло под откос», – приводит слова Стролла издание RaceFans.

Пилот также прокомментировал инцидент с проездом мимо весов, из-за чего механикам пришлось оттолкать его назад:

«Просто промах и возврат, ничего серьёзного. В гонке будет нелегко. Придётся либо долго дожидаться пит-стопа, либо делать это рано. Посмотрим… Надеюсь, небольшой дождь внесёт свои коррективы».