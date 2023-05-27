Стролл объяснил провал в квалификации Гран-при Монако и инцидент с пропуском взвешивания

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 27 мая, в Монте-Карло. Напомним, Стролл занял 14-е место, не пробившись в третий сегмент.
«Всё пошло не так. Шины не были подготовлены должным образом, нас вызвали на взвешивание… Многие вещи пошли не по плану. Я ошибся в 18-м повороте и потерял на нём полсекунды. Кажется, я был третьим в первом сегменте и чувствовал себя хорошо, но во втором всё пошло под откос», – приводит слова Стролла издание RaceFans.
Пилот также прокомментировал инцидент с проездом мимо весов, из-за чего механикам пришлось оттолкать его назад:
«Просто промах и возврат, ничего серьёзного. В гонке будет нелегко. Придётся либо долго дожидаться пит-стопа, либо делать это рано. Посмотрим… Надеюсь, небольшой дождь внесёт свои коррективы».
- 27 мая 2023
-
21:24
-
21:15
-
20:54
-
20:48
-
20:28
-
19:57
-
19:50
-
19:36
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:02
-
18:46
-
18:42
-
18:40
-
18:37
-
18:31
-
18:16
-
17:16
-
16:17
-
15:38
-
14:45
-
14:36
-
14:24
-
13:42
-
12:52
-
12:15
-
11:47
-
10:46
-
09:45
-
09:00
-
05:55
-
00:56
-
00:04
- 26 мая 2023
-
23:42