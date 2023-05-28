«Феррари» обижена на «Ред Булл» и не намерена досрочно отпускать Мекиса

Президент «Феррари» Джон Элканн обсуждал с руководителем гоночной команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером возможный переход гоночного директора «Скудерии» Лорана Мекиса в «Альфа Таури», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в «Феррари» негативно восприняли преждевременное объявление «Альфа Таури» о том, что Мекис сменит Франца Тоста на посту руководителя команды. В связи с этим итальянская команда обижена на «Ред Булл» и не хочет досрочно прерывать контракт Мекиса.

Напомним, руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр критиковал «Альфа Таури» за ранний анонс перехода Мекиса в команду.

Ранее сообщалось, что «Феррари» может согласиться на уход Мекиса в обмен на досрочный переход части сотрудников «Ред Булл» в обратном направлении.