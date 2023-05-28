«У нас не было шансов на победу». Алонсо прокомментировал второе место на ГП Монако

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал второе место на Гран-при Монако.
«Мы надеялись сыграть в долгую игру со стратегией, но Макс отлично ехал на «медиуме», чтобы продлить первый отрезок. У нас не было никаких шансов на победу, а дождь ещё больше осложнил ситуацию.
Влиял ли дождь на гонку? Да, на круге не было полной мощности, торможение было крайне неустойчивым в пятом и десятом поворотах. Это было непросто.
Я был удивлён, что не было никаких инцидентов, машин безопасности. Все проделали потрясающую работу», — сказал Алонсо после гонки.
Гран-при Монако. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +27.921.
3. Эстебан Окон («Альпин») +36.990.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.062.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +56.284.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1:01.890.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.362.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:03.391.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +2 круга.
16. Серхио Перес («Ред Булл») +2 круга.
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2 круга.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.
Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.
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