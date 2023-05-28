Цунода — о провале: в конце гонки чувствовал себя пассажиром

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся во время Гран-при Монако.
«Это тяжёлый результат, потому что мы показали хороший темп и контролировали ситуацию, особенно на сухой трассе. Когда начался дождь, мы вовремя сделали пит-стоп, так что команда проделала хорошую работу. Проблема с тормозами, которая была у меня весь уикенд, усилилась под дождём, и было трудно контролировать и управлять ситуацией. С тех пор и до конца гонки я чувствовал себя пассажиром.
Конечно, я расстроен, и команда тоже, потому что сегодня можно было набрать очки. Трудно с этим смириться, есть ещё вещи, которые нужно улучшить, но, безусловно, есть и положительные моменты, которые можно извлечь из этого уикенда. Теперь мы перезагрузимся и сосредоточимся на Барселоне», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.
- 28 мая 2023
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