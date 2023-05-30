Вольф прояснил ситуацию с возможностью заключения нового контракта с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что новый контракт команды с пилотом Льюисом Хэмилтоном лишь вопрос времени, и обе стороны в конечном счёте подпишут его. Действующее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце текущего сезона.
«Переход в «Феррари»? Нет, нам просто остаётся поставить дату и подпись на нашем контракте», — приводит слова Вольфа PlanetF1 со ссылкой на Channel 4.
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов. В минувшем сезоне Формулы-1 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год. Британец занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков.
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