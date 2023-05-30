Хельмут Марко отреагировал на слухи о крайнем сроке для Ника де Вриса

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг слухи о том, что для 28-летнего голландского гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриса был установлен крайний срок, до истечения которого он должен был проявить себя, чтобы сохранить место в команде. Сообщалось, что де Врису дали время до этапа в Барселоне. Говорилось также, что третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прошёл процедуру подгонки сиденья и может заменить де Вриса.

«Никакого крайнего срока не было. Мы просто следим за его выступлениями и оцениваем их. Когда нам нужно будет принимать решения, мы это сделаем. В данный момент время для этого не пришло», — приводит слова Марко издание Motorsport.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: