«Феррари» и «Ред Булл» пришли к соглашению по срокам ухода Лорана Мекиса из «Скудерии»

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» и австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» пришли к соглашению по ситуации с гоночным директором «Скудерии» Лораном Мекисом. Об этом информирует Formu1a.uno.

По сведениям источника, Мекис проработает в «Феррари» до конца июня, после чего покинет итальянскую команду. При этом подчёркивается, что Лоран может отсутствовать в расположении «Феррари» уже на Гран-при Испании, который состоится со 2 по 4 июня. Сообщается, что в переговорах лично участвовал президент «Феррари» Джон Элканн.

Напомним, после сезона-2023 Мекис должен занять роль руководителя «Альфа Таури».

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Ранее сообщалось, что «Феррари» убедила двух сотрудников «Ред Булл» покинуть австрийский гоночный коллектив и присоединиться к своему проекту.