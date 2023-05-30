Motorsport Italia: два инженера покинули «Ред Булл», чтобы присоединиться к «Феррари»

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» убедила двух сотрудников «Ред Булл» покинуть австрийский гоночный коллектив и присоединиться к своему проекту. Об этом информирует Motorsport Italia.
Один из покинувший «Ред Булл», американец Дэвид Джордж, помимо Формулы-1, имеет опыт работы в IndyCar и NASCAR. Специалист занимается аэродинамикой. Сообщается, что он будет работать над автомобилем 2024 года вместе с Энрико Кардиле, отвечающего в команде за шасси. Имя второго сотрудника, пришедшего в «Феррари» из «Ред Булл», не называется. Сообщается, что оба специалиста приступили к работе в итальянском гоночном коллективе 29 мая.
В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 90 очков.
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