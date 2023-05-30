Источник: Роб Маршалл работал над болидом «Ред Булл» на 2026 год
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Технический эксперт F1 TV Сэм Коллинс сообщил, что экс-глава инженерного отдела «Ред Булл» Роб Маршалл, который перейдёт в «Макларен» с 1 января 2024 года, возглавлял работу над проектом болида на 2026 год.
«Это важно. На мой взгляд, Маршалл возглавлял работу над проектом машины на 2026 год», — написал Коллинс на своей странице в социальных сетях.
Ранее «Макларен» сообщил о подписании соглашения Робом Маршаллом, согласно которому он начнёт работать на новом месте с начала следующего года.
Маршалл займёт должность технического директора по проектированию и дизайну, ему будет помогать Нил Холди, который станет заместителем Роба.
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