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Какая команда станет второй в Кубке конструкторов Формулы-1?

Какая команда станет второй в Кубке конструкторов Формулы-1?
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В минувшие выходные в Монте-Карло прошёл очередной, шестой по счёту, этап нынешнего сезона Формулы-1 — Гран-при Монако. Победителем стал действующий чемпион мира и лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, вторым финишировал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, а замкнул тройку лучших пилот «Альпин» Эстебан Окон.

В Кубке конструкторов после шести этапов лидирует «Ред Булл» с 249 очками. На второй строчке располагается «Астон Мартин» со 120 баллами. Британский гоночный коллектив опережает «Мерседес» на одно очко.

«Чемпионат» предлагает вам пройти опрос на тему того, кто займёт второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона.

Следующий этап Формулы-1 в нынешнем сезоне пройдёт в Барселоне (Испания) со 2 по 4 июня.

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