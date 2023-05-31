Калле Рованперя натолкнулся на корову во время ознакомления с одним из СУ Ралли Италии
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Финский гонщик, действующий чемпион мира по ралли WRC Калле Рованперя разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав забавный эпизод, который случился с ним во время ознакомления с одним из спецучастков предстоящего Ралли Италии. Рованперя натолкнулся на корову.
Калле Рованперя натолкнулся на корову перед Ралли Италии:
Напомним, Рованперя стал победителем предыдущего этапа чемпионата мира по ралли сезона-2023 — Ралли Португалии WRC. Ближайшего преследователя, испанца Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT), он опередил на 47,8 секунды.
Ралли Италии состоится с 1 по 4 июня. В общем зачёте пилотов Рованперя в настоящий момент занимает первое место, имея в активе 98 очков.
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