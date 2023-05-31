Марко объяснил, почему эвакуация болида Переса в Монако не приведёт к копированию днища

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эвакуацию болида мексиканца Серхио Переса в квалификации минувшего Гран-при Монако, в результате чего днище машины было выставлено на обозрение.

«Днище очень важно, но, если у вас нет понимания о других частях, копирование крайне затруднительно. Машина «Мерседеса» пробыла в воздухе ещё дольше. Хотя я не думаю, что кто-либо так же интересовался днищем «Мерседеса».

Идея заключается не в самом днище. Оно связано с передним крылом и задней частью. Так что речь идёт обо всех частях, связанных вместе, а это нечто гораздо более сложное», – приводит слова Марко издание Motorsport.

Ранее об эвакуации болида Переса высказался руководитель команды Кристиан Хорнер.