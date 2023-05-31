Монтойя: Строллу нужен человек, который пнёт его, чтобы выйти из зоны комфорта

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о пилоте «Астон Мартин» канадце Лэнсе Стролле.

«Временами он действительно хорош в квалификации. Однако ему не хватает производительности, когда наступает важный момент. Хотя Лэнс сильно прибавил, и я считаю, что Фернандо поможет стать ему лучше.

Лэнс намного лучше, чем люди считают, он определённо недооценён. Мне кажется, что ему нужен человек, который даст ему пинка, потому что ему нужно выйти из зоны комфорта», – сказал Монтойя в подкасте Sky Sports F1.

Напомним, на минувшем Гран-при Канады Стролл занял последнее место, сойдя с дистанции. В общем зачёте канадец занимает восьмое место. Его напарник и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо – третий.