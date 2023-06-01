Леклер разыграет свою экипировку для помощи пострадавшим от наводнения в Италии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил о розыгрыше своей экипировки, в которой он выступил на минувшем Гран-при Монако и которая будет разыграна на знаменитом аукционе Sotheby’s.

Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от наводнения на севере Италии, из-за которого ранее был отменён Гран-при Эмилии-Романьи.

«Всем привет! После трагедии, произошедшей в Италии, недавнего наводнения, я решил разыграть всю свою экипировку с домашнего Гран-при. Да, мы с Sotheby’s проведём аукцион. Будет четыре лота: перчатки, в которых я гонялся; ботинки, в которых я провёл гонку; конечно же, костюм с огнестойким бельём и мой гоночный шлем. Надеюсь, что мы соберём максимальную сумму для людей, которые в ней нуждаются. Спасибо за поддержку!» – сказал Леклер в социальных сетях.