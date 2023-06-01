«Легко судить с дивана». Алонсо — о стратегии «Астон Мартин» в Монако

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался на тему неудачной стратегии команды во время Гран-при Монако, из-за которой он упустил возможность выиграть гонку.

Напомним, Алонсо заехал на пит-стоп на 54-м круге, а во время 55-го на трассе пошёл дождь, из-за чего ему пришлось заново менять резину, тем самым потеряв большое количество времени.

«Думаю, это было правильное решение. Возможно, если бы у нас был кристальный шар и мы могли бы предугадывать условия, знать, кто заезжает на пит-стоп, а кто нет, мы бы не остановились в тот момент и подождали момента, когда можно было поставить промежуточную резину.

Что я не люблю в Формуле-1 – это то, что здесь всегда уделяют большое внимание отрицательным сторонам заезда. Легко судить с дивана!

Покажу на примере: если бы мы тогда поменяли шины на промежуточные, все бы упорно в течение недели заявляли, что «Ред Булл» совершил ошибку. Никто бы никогда не сказал, какие молодцы «Астон Мартин», что выбрали правильный тип резины. Нет, все бы говорили, что это «Ред Булл» сделал всё неправильно, зазвав Макса (Ферстаппена, пилота «Ред Булл». – Прим. «Чемпионата») позже на один круг, чем следовало бы.

Это просто менталитет перфекционизма, которого иногда невозможно достичь», – приводит слова Алонсо ESPN.