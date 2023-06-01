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СМИ опровергли слухи о том, что новой девушкой Алонсо стала Тейлор Свифт

СМИ опровергли слухи о том, что новой девушкой Алонсо стала Тейлор Свифт
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Новой девушкой испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не является американская певица Тейлор Свифт.

Итальянская газета La Repubblica, а также другие СМИ, утверждают, что новая девушка Алонсо на самом деле ещё одна журналистка Формулы-1. 35-летнюю девушку зовут Мелисса Хименес, она испанская журналистка, работающая на другого вещателя Формулы-1 — DAZN.

La Repubblica сообщила, что Хименес — бывшая жена футболиста Марка Бартры и дочь главного инженера команды Aprilia Антонио Хименеса.

Ранее известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался по поводу пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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