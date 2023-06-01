Марко: Ферстаппен никогда не считал Переса серьёзным конкурентом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался на тему конкурентных отношений между пилотами команды нидерландцем Максом Ферстаппеном и мексиканцем Серхио Пересом.

«Теперь эта ситуация разрешилась сама собой. Но, честно говоря, Макс вообще никогда не считал Переса серьёзным конкурентом», – приводит слова Марко портал RacingNews365.

Напомним, Ферстаппен стал победителем прошедшего Гран-при Монако, оторвавшись от ближайшего преследователя Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» на 27 секунд. Перес завершил гонку на 17-м месте, отстав от нидерландца на два круга.

Ферстаппен возглавляет личный зачёт чемпионата мира Формулы-1, набрав 144 очка. Перес расположился на втором месте, имея в своём активе 105 баллов.