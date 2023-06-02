Марко объяснил, почему результаты «Астон Мартин» могут быть хуже в оставшейся части сезона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что сокращение времени компьютерного моделирования и уменьшение работы в аэродинамической трубе может повлиять на способность «Астон Мартин» сохранить набранный темп во второй половине сезона.
«Если «Астон Мартин» будет оставаться вторым в чемпионате, примерно в середине сезона у команды сократится время работы в аэродинамической трубе. В таком случае этот фактор вместе с ограничением трат может повлиять на борьбу в чемпионате», — приводит слова Марко Motorsport.
В настоящий момент «Астон Мартин» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 120 очков. Возглавляет рейтинг «Ред Булл» (249 баллов). Топ-3 замыкает «Мерседес», на счету которого 119 очков.
«Астон Мартин» открыл новую базу:
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