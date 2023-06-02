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Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Перес — 2-й, Окон — 3-й

Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Перес — 2-й, Окон — 3-й
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В Барселоне завершилась первая свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым был его напарник Серхио Перес. Третье время у гонщика «Альпин» Эстебана Окона.

Шестой результат показал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» был 12-м.

Гран-при Испании. Первая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.14,606
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,768
3. Эстебан Окон («Альпин») +0,812
4. Ник де Врис («Альфа Таури») +0,898
5. Пьер Гасли («Альпин») +0,939
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,941
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,083
8. Шарль Леклер («Феррари») +1,088
9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,120
10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,147
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,177
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,239
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,300
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,309
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,333
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,372
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,747
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,855
19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,900
20. Александер Албон («Уильямс») +2,024.

Формула-1 2023. Этап 8, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 1
02 июня 2023, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:14.606
2
Серхио Перес
Red Bull
+0.768
3
Эстебан Окон
Alpine
+0.812
Комментарии
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