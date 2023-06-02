Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Перес — 2-й, Окон — 3-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Барселоне завершилась первая свободная практика Гран-при Испании. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым был его напарник Серхио Перес. Третье время у гонщика «Альпин» Эстебана Окона.

Шестой результат показал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» был 12-м.

Гран-при Испании. Первая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.14,606

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,768

3. Эстебан Окон («Альпин») +0,812

4. Ник де Врис («Альфа Таури») +0,898

5. Пьер Гасли («Альпин») +0,939

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,941

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,083

8. Шарль Леклер («Феррари») +1,088

9. Карлос Сайнс («Феррари») +1,120

10. Джордж Расселл («Мерседес») +1,147

11. Ландо Норрис («Макларен») +1,177

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,239

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,300

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,309

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,333

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,372

17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,747

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,855

19. Логан Сарджент («Уильямс») +1,900

20. Александер Албон («Уильямс») +2,024.