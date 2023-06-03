Ферстаппен высказался об уходе экс-главы инженерного отдела «Ред Булл» в «Макларен»
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Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался об уходе экс-главы инженерного отдела команды Роба Маршалла в «Макларен».
«В любом случае он уже больше занимался проектом на 2026 год. Трудно оценить, насколько важной будет эта потеря, потому что все остальные, кто работает над новым поколением машин, всё ещё с нами. Если он получил действительно крупное предложение, то я, конечно, пойму его выбор. Ему уже за 50, и он будет хорошо зарабатывать в течение нескольких лет, так что я понимаю его», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.
Ранее «Макларен» сообщил о подписании соглашения с Робом Маршаллом. Он присоединится к команде 1 января 2024 года и займёт должность технического директора по проектированию и дизайну.
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