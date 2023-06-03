Пилот «КАМАЗ-мастер» Сотников: не стоит рассчитывать на участие на «Дакаре» в 2024 году

Двукратный победитель ралли‑марафона «Дакар» в зачёте грузовиков, пилот команды «КАМАЗ‑мастер» Дмитрий Сотников высказался о возможности возвращения команды в гонки.

«Удивлён, почему экипажей китайцев до сих пор нет ни на «Дакаре», ни на «Шёлковом пути». Им уже пора выставить свой грузовик, тем более все наработки у них наверняка есть. Уверен, что они составят конкуренцию. Когда «КАМАЗ» вернётся на «Дакар»? Сложный вопрос, на который я как спортсмен не смогу ответить. Наверное, вряд ли стоит рассчитывать на 2024 год, хотя надежда такая есть. Пока есть шанс поехать, мы будем бороться. Мы очень хотим вернуться, думаю, вторая половина года будет благоприятной, чтобы постараться попасть в число участников гонки.

Ни один чемпионат мира не может называться чемпионатом мира, если там не выступают все сильнейшие спортсмены, которых не допускают по каким‑то неспортивным причинам. И победа тем ценнее, чем выше уровень участников. Это касается любого вида спорта. Всегда полезно видеть себя относительно топовых пилотов мира, понимать, где ты находишься. В этом году такой возможности нет, но, надеюсь, мы всё равно сделаем шаг вперёд. У нас есть отличный ориентир — «МАЗ‑СПОРТавто», ребята здорово выглядели на «Дакаре» прошлых лет, на чемпионате России. Думаю, в скорости мы не потеряем и спортивную форму тоже сохраним на высоком уровне», — цитирует Сотникова «Матч ТВ».