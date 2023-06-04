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Марко рассказал, как за ночь отговорил Ньюи и Хорнера от перехода в «Феррари»

Марко рассказал, как за ночь отговорил Ньюи и Хорнера от перехода в «Феррари»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, как в «Феррари» настойчиво пытались добиться перехода руководителя Кристиана Хорнера и главного технического директора Эдриана Ньюи в свою команду.

«Монтедземоло (бывший президент «Феррари». — Прим. «Чемпионата») уже ликовал и хотел объявить сделку о переходе Эдриана. Но в течение ночи мы смогли уговорить Ньюи остаться. Также в прошлом году они пытались переманить Хорнера. Понадобилась ещё одна целая ночь, чтобы убедить его не уходить. Ну и, конечно, потребовалось несколько миллионов сверху», — приводит слова Марко портал GrandPX.news.

В нынешнем сезоне «Ред Булл» с огромным отрывом лидирует в Кубке конструкторов. У австрийской команды уже 249 очков, тогда как у «Астон Мартин», занимающего второе место, 120 очков.

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