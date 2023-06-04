Гюнтер Штайнер прокомментировал предупреждение от ФИА за слова о судьях-любителях

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (ФИА) вынести ему предупреждение за то, что он назвал судей Формулы-1 любителями.
«Вчера, 3 июня, я присутствовал на слушаниях стюардов по поводу моих комментариев на пресс-конференции в четверг, 1 июня. Я выразил разочарование и несогласие с решениями, принятыми стюардами в прошлые выходные в Монако. Стюарды сообщили, что у них нет проблем с тем, что кто-то не согласен с решениями, но их больше беспокоит интерпретация некоторых комментариев.
Я объяснил, что у меня не было намерения кого-то оскорблять и использование определённых слов могло быть неверно истолковано некоторыми людьми. Я сказал стюардам, что приношу извинения, если мои слова были неправильно поняты или причинили кому-то вред. Это не было моим намерением, и я приношу свои извинения», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».
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