Хэмилтон рассказал, когда обсудит с Вольфом новый контракт

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о переговорах по новому контракту с главой команды Тото Вольфом. Напомним, действующее соглашение британца истекает в конце 2023 года.

«Я ещё ничего не подписывал, но, думаю, завтра мы встретимся с Тото и, надеюсь, сможем к чему-нибудь прийти.

Характер встречи? Это не было намёком. У нас было много встреч, и это лишь одна из них. Сегодня вы убедились, что переговоры не повлияли на моё выступление [на Гран-при Испании], но это то, что находится где-то в глубине сознания. Как только с этим будет покончено, можно будет сосредоточиться и задуматься о будущем.

Я всегда отдаю всего себя с этой командой и вижу в ней большую силу. Она по-прежнему голодна до побед», – приводит слова Хэмилтона Sky Sports.