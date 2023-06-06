«Пусть копируют сколько хотят, мне всё равно». Ферстаппен — о соперниках «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не опасается копирования некоторых решений австрийской команды её соперниками. По словам Ферстаппена, «Ред Булл» будет отталкиваться от себя и продолжит внедрять новинки по мере необходимости.

«Другие команды могут копировать у нас столько, сколько захотят. Мне всё равно. Наша команда будет продолжать вносить обновления и делать машину всё лучше и лучше», — приводит слова Ферстаппена Nextgen-Auto.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 287 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (152 балла). Топ-3 замыкает британский гоночный коллектив «Астон Мартин», на счету которого 134 очка.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: