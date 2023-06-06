Бенедетто Винья японской пословицей прокомментировал проблемы «Феррари»

Исполнительный директор компании «Феррари» Бенедетто Винья японской пословицей высказался о проблемах итальянской гоночной команды в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Семь раз упади, восемь раз поднимись. Это относится и к жизни, и к Формуле-1. Это непросто иногда вы летите вниз и не видите конца. С помощью труда, умений и страсти ты поднимаешься. Я много раз был в такой ситуации», — приводит слова Виньи Motorsport Italia.
В нынешнем сезоне «Феррари» после семи этапов Формулы-1 располагаются на четвёртом месте в Кубке конструкторов. В активе «Скудерии» 100 очков, они отстают на 34 балла от «Астон Мартин», которые занимают третье место.
Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер набрали 58 и 42 очка, соответственно. Сайнс — шестой в общем зачёте пилотов, Леклер — седьмой.
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