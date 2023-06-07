Джеймс Ки стал новым техническим директором «Альфа Ромео»

Британец Джеймс Ки присоединился к команде Формулы-1 «Альфа Ромео», где займёт пост технического директора. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Прежде эту должность занимал Ян Моншо.
Ранее Ки работал вместе с генеральным директором Sauber Group Андреасом Зайдлем в «Макларене». Кроме того, Ки уже был техническим директором «Заубера» в 2010–2012 годах.
«Я рад вернуться в Хинвиль, чтобы начать работу со старыми и новыми коллегами из «Заубера». У меня сохранились очень тёплые воспоминания о времени, которое я тут провёл. С нетерпением жду возможности возглавить технический штаб команды в один из самых критических моментов в её длинной истории.
Впереди огромный объём работы, но я уверен, что каждый член команды проявит целеустремлённость, решимость и жажду оказаться на вершине. Мы знаем, что это потребует времени, усилий и настойчивости, а дивиденды от этой работы будут получены только в течение следующих двух сезонов. Я благодарен Андреасу за оказанное мне доверие и с нетерпением жду, когда смогу отплатить ему за это своей работой», — сказал Ки.
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