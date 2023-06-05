Гуаньюй Чжоу — о Гран-при Испании: для меня это были лучшие два дня в Формуле-1

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал своё выступление на Гран-при Испании, где он показал девятый результат.
«Я действительно наслаждался днём гонки и считаю, что провёл её хорошо. Наверное, для меня это были лучшие два дня в Формуле-1 с точки зрения скорости. Я здорово проехал первый круг, и это было важно для того, чтобы мы поняли, что сможем чего-то добиться в гонке. Наш темп был высоким. Я знал, что должен продолжать оказывать давление на других, чтобы добиться результата, и, когда представилась возможность, попытался заставить их совершить ошибку.
В конце я понимал, что у меня есть темп, чтобы опередить Юки Цуноду: у меня был DRS, я был на полкорпуса впереди, когда входил в поворот, но мне не дали пространства, и у меня не было другого выбора, кроме как выехать за пределы трассы, чтобы избежать контакта. В итоге всё сложилось хорошо, и мы смогли привезти домой два очка, что стало приемлемым результатом», — приводит слова Чжоу пресс-служба «Альфа Ромео».
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