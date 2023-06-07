Марко: в Испании Ферстаппен показал преимущество, которого у «Ред Булл» никогда не было

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Испании. Напомним, Ферстаппен одержал победу в Барселоне с преимуществом в 24,090 сек. перед финишировавшим вторым Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Мерседес». Кроме того, Макс завоевал третий «Большой шлем» в карьере. Голландцу вновь покорилось достижение, при котором он выиграл квалификацию, лидировал в гонке со старта до финиша и записал на свой счёт быстрейший круг.

«Вы же видели, как Макс на старых шинах показал быстрейший круг. Сейчас он как будто с другой планеты. Макс продемонстрировал преимущество, которого у нас никогда не было», — приводит слова Марко Oe24.at.

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