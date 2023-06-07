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Sky Sports отстранил двух комментаторов Формулы-1 за сексистскую шутку о женщине

Sky Sports отстранил двух комментаторов Формулы-1 за сексистскую шутку о женщине
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Британская медиакомпания Sky Sports отстранила двух комментаторов Формулы-1 из итальянской редакции из-за сексистских высказываний, которые были произнесены ими во время прямого эфира. Об этом информирует Daily Express.

Сообщается, что сотрудники канала Маттео Бобби и Давиде Вальсекки в ходе обсуждения гонки Гран-при Испании позволили себе нелицеприятно высказаться в адрес женщины, попавшей в кадр. Увидев её, Бобби произнёс следующие слова: «Обновлённый пакет» (upgrade package). В ответ Вальсекки заявил следующее: «Да, я знаю, но мне дали понять, что я не смогу его протестировать».

После этого, как сообщает источник, Бобби и Вальсекки подверглись осуждению их коллег, которые услышали сказанное ими.

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