Петров: Цунода заслуженно получил штраф на Гран-при Испании

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал штраф на Гран-при Испании для пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды, который в одном из эпизодов во время гонки не оставил места гонщику «Альфа Ромео» Гуаньюю Чжоу.

«Был момент, где Цунода получил штраф, – это заслуженно. Мы видели очень много обгонов в первом повороте. Все, кто пытался обгонять снаружи, оставляли достаточно места. Пилоты могли справиться и совершить свой обгон. Цунода не оставил места и получил свой штраф. Ждём следующую гонку!» — приводит слова Петрова телеграм-канал SMP Racing.

Напомним, из-за этого нарушения Цунода лишился места в десятке, заняв 12-е место.