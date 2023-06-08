Вассёр: не представляю, что «Ред Булл» обойдут, но трудно сказать, что будет через полгода

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении команды «Ред Булл» на Гран-при Испании. Напомним, двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен стал победителем квалификации, а в гонке финишировал с отрывом в 24,1 секунды.

«Мы переходим от гонки к гонке. И я думаю только о следующем этапе. Тяжело представить, как будут развиваться события через шесть месяцев. Нужно оставаться реалистами.

Если посмотреть на результаты в Испании, трудно представить, что кто-то обойдёт «Ред Булл», но никогда не знаешь, что может случиться и как будут развиваться события в ближайшие месяцы. Давайте переходить от этапа к этапу», – приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Ранее Ферстаппен признался, что мог бы победить на ГП Испании с большим отрывом.