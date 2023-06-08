Фернандо Алонсо: гонка в Испании стала последней в этом сезоне без подиума

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в шутливой форме ответил на вопрос одной из журналисток Формулы-1 по поводу успеха команды в нынешнем сезоне.

«Не чувствуешь ли ты, что поезд хайпа «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо замедлился после уикенда в Испании? Не боишься, что это вновь произойдёт в Канаде или ты готов снова зарядиться?» — спросила журналистка.

«Такого больше не произойдёт. Гонка в Испании стала последней в этом сезоне без подиума», — ответил Алонсо.

Алонсо в нынешнем сезоне набрал 99 очков и располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов.