Росберг: Михаэль Шумахер иногда забывал включать и выключать DRS

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг признался, что был рад возвращению Фернандо Алонсо в Формулу-1 и рассказал о проблемах Михаэля Шумахера, с которыми он столкнулся, вернувшись в главную гоночную серию.

«Мне нравится история возвращения Алонсо в Формулу-1. Он величайший гонщик всех времён, очень мотивирован и хочет одержать 33-ю победу. Скоро ему исполнится 42 года, а я знаю, что это потому, что выступал с Михаэлем Шумахером, когда ему тоже было за 40. Михаэль был очень быстрым и в квалификации, и в гонке, но адаптировался он тяжело. Иногда забывал, что DRS прибавит ему скорости, и не включал его, или, наоборот, не выключал. Это ему мешало.

Поэтому выступления Алонсо на таком уровне в его возрасте — невероятные. Думаю, все будут рады, если он выиграет ещё раз», — приводит слова Росберга Sky Sports.