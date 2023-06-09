Джордж Расселл: думаю, «Мерседес» развивается быстрее, чем кто-либо другой

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что немецкая команда развивается быстрее конкурентов, и отметил успех, достигнутый в обновлении болида. Напомним, на Гран-при Испании Расселл показал третий результат. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был вторым. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Безусловно, в Барселоне у нас была лучшая машина, если сравнивать с предыдущей частью сезона. Таким образом, можно сказать, что мы делаем шаги в правильном направлении. Нам просто нужно убедиться, что в следующем году мы возьмёмся за дело с ходу. Как команда, вероятно, мы развиваемся быстрее, чем кто-либо другой», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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