Джордж Расселл: думаю, «Мерседес» развивается быстрее, чем кто-либо другой
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что немецкая команда развивается быстрее конкурентов, и отметил успех, достигнутый в обновлении болида. Напомним, на Гран-при Испании Расселл показал третий результат. Его товарищ по команде Льюис Хэмилтон был вторым. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
«Безусловно, в Барселоне у нас была лучшая машина, если сравнивать с предыдущей частью сезона. Таким образом, можно сказать, что мы делаем шаги в правильном направлении. Нам просто нужно убедиться, что в следующем году мы возьмёмся за дело с ходу. Как команда, вероятно, мы развиваемся быстрее, чем кто-либо другой», — приводит слова Расселла RacingNews365.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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