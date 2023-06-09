Сайнс рассказал, беспокоит ли его большая популярность Алонсо в Испании

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший высказался на тему популярности гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в Испании.

«Я вижу это и очень хорошо понимаю. Это естественно и логично. Алонсо дважды был чемпионом мира. Это не то, что меня волнует или задевает.

Однако хочу подчеркнуть, что я выступаю в Формуле-1 не только для себя, но и для Испании, поэтому хочу подарить своей стране подиумы и выигранные гонки», – приводит слова Сайнса портал GP Blog.

Напомним, в минувшие выходные состоялся Гран-при Испании на трассе в Барселоне. Сайнс занял в гонке пятое место, Алонсо – седьмое. В личном зачёте пилот «Феррари» занимает шестую позицию, имея в своём активе 58 очков, гонщик «Астон Мартин» – третий с 99 очками.