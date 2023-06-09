Росберг рассказал, в чём Алонсо похож на Шумахера, назвав его «гладиатором»
Поделиться
Чемпион мира Формулы-1, а ныне эксперт Нико Росберг высказался о выступлении пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в текущем сезоне.
«Мы должны сказать, что Алонсо проделывает выдающуюся работу. Это поразительно, как он может иметь такое представление о положении дел в гонке, атакуя в полную силу. В этом он похож на Михаэля Шумахера (немецкого гонщика, семикратного чемпиона мира Формулы-1. – Прим. «Чемпионата»), который был очень хорош в этом смысле.
Фернандо – абсолютный гладиатор! Он выкладывается на полную каждый круг, что всегда вызывало у меня огромное уважение», – приводит слова Росберга портал GP Fans.
Напомним, Алонсо занимает третье место в личном зачёте в сезоне-2023, имея в своём активе 99 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июня 2023
-
20:00
-
19:39
-
19:23
-
18:41
-
18:22
-
17:41
-
17:19
-
16:00
-
15:16
-
14:14
-
12:41
-
11:45
-
11:44
-
11:18
-
09:58
-
01:00
- 8 июня 2023
-
23:21
-
23:08
-
22:43
-
22:38
-
21:55
-
21:21
-
20:45
-
19:56
-
18:55
-
18:00
-
16:50
-
15:57
-
15:32
-
15:06
-
15:01
-
13:45
-
12:47
-
12:05
-
11:54
Партнерский контент