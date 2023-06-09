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Росберг рассказал, в чём Алонсо похож на Шумахера, назвав его «гладиатором»

Росберг рассказал, в чём Алонсо похож на Шумахера, назвав его «гладиатором»
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Чемпион мира Формулы-1, а ныне эксперт Нико Росберг высказался о выступлении пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в текущем сезоне.

«Мы должны сказать, что Алонсо проделывает выдающуюся работу. Это поразительно, как он может иметь такое представление о положении дел в гонке, атакуя в полную силу. В этом он похож на Михаэля Шумахера (немецкого гонщика, семикратного чемпиона мира Формулы-1. – Прим. «Чемпионата»), который был очень хорош в этом смысле.

Фернандо – абсолютный гладиатор! Он выкладывается на полную каждый круг, что всегда вызывало у меня огромное уважение», – приводит слова Росберга портал GP Fans.

Напомним, Алонсо занимает третье место в личном зачёте в сезоне-2023, имея в своём активе 99 очков.

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