Двукратный чемпион Ф-1 не стал бороться с сыном владельца команды. Алонсо притормаживают?

На последних кругах Гран-при Испании Фернандо Алонсо догнал Лэнса Стролла, но не стал атаковать партнёра по команде, несмотря на явное преимущество в шинах. Почему двукратный чемпион отказался от двух дополнительных очков и нормально ли это вообще? Неужели Лоуренс Стролл полностью подчинил испанца командным интересам?

Скажем сразу: никто Алонсо не заставлял. И от борьбы он не отказался, даже наоборот — это был весьма умный ход с прицелом на будущее.

Обратная командная тактика

На Гран-при Испании «Астон Мартин» использовал уникальную стратегию: оба гонщика после стартового отрезка на «софте», в отличие от других пилотов, на первом пит-стопе получили вторые комплекты мягких шин. И в обоих случаях Стролл заезжал в боксы раньше Алонсо — в первом случае на пять кругов раньше, во втором — на все 10.

Со второго пит-стопа на 44-м круге Фернандо вернулся на трассу на 10-й позиции, довольно быстро прошёл Чжоу и Цуноду, а на 51-м опередил Окона и вышел на седьмое место. Шестым шёл Стролл, напарников тогда разделяло 3,1 секунды, но уже к 59-му кругу разрыв сократился до одной секунды.

В Испании Стролл некоторое время даже боролся с Хэмилтоном Фото: Mark Thompson/Getty Images

Обычно в командах меняют гонщиков местами, если у того, кто позади, более выгодная тактика и есть шанс догнать соперника впереди, однако зацепиться за Сайнса к тому моменту не могли ни Стролл, ни Алонсо — Карлос уехал на 14 секунд. В «Астон Мартин» в итоге ничего предпринимать не стали, тем более что Окон отстал уже на пять с небольшим секунд.

К 62-му кругу Фернандо отпустил напарника на секунду, хотя в самой концовке вновь к нему подтянулся и финишировал всего в нескольких десятых позади. «В квалификации я уже повредил одно днище и не хотел рисковать вторым. Да и машиной Лэнса тоже не хотел рисковать, — сказал после гонки Фернандо. — Всё нормально, ведь команде всё равно, кто именно из нас будет шестым, а кто — седьмым».

Джентльмен Алонсо

Это уже не первый случай, когда Алонсо ведёт себя с Лэнсом Строллом подчёркнуто по-джентльменски. Например, на Гран-при Майами испанец прямо по ходу гонки давал напарнику советы по балансу тормозов. Так, Фернандо, который начал сезон с пяти подиумов в шести первых гонках, лишь укрепляется в роли морального лидера и ориентира команды. Пусть проект в основном финансируют Строллы, инженеры и механики знают, кто приносит результат.

Этап в Испании для Алонсо начался с нехарактерной для испанца ошибки в квалификации. В одном из поворотов Фернандо соскользнул с трассы и повредил в гравии днище. Машина стала медленнее, и в Q3 экс-чемпион занял лишь девятое место, впервые в сезоне уступив Строллу. На таком фоне было бы попросту нелогично спорить с командой и требовать позицию, учитывая, что на очки в Кубке конструкторов манёвр никак не повлияет.

Кроме того, теперь у Фернандо будет больше поводов требовать размена позиций в будущем. Когда испанцу вновь понадобится выйти вперёд и хотя бы попытаться догнать соперника впереди, в случае отказа он сможет припомнить команде этот случай и продолжать настаивать на своём. Мы, в конце концов, за очки сражаемся или это просто чьё-то хобби, спросит Алонсо и будет полностью в своём праве.

Вылет Алонсо в квалификации в Барселоне Фото: Eric Alonso/Getty Images

Испанец всегда подстраивал команды, в которых выступал, под себя, и «Астон Мартин» — не исключение. В данный момент цели Фернандо и Строллов совпадают — команда должна продолжить прогрессировать и необходимо построить способную бороться за победы машину. Уж тогда-то подчёркнутого джентльменства от Алонсо ждать не стоит, ведь каждый следующий шанс может стать для него последним. И его вряд ли будет волновать мнение Строллов по этому поводу, тем более что Лэнс в этом году постоянно на шаг (а то и на два) позади напарника и едва ли сможет навязать титулованному напарнику борьбу на трассе.

Как тогда будет воспринимать своё детище Лоуренс — как команду для сына или настоящую команду, способную бороться с лучшими? Такой вот тест на Алонсо.