Гасли признался, что ещё не до конца адаптировался к машине «Альпин»

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли признался, что пока не конца привык к болиду команды и всё ещё находится в процессе адаптации.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но по сравнению с прошлыми моими машинами у «Альпин» другое рулевое управление, работа двигателя, работа коробки передач. Со стороны кажется, что все болиды одинаковые, мои друзья тоже так считают. Однако стоит сесть за руль, сразу понимаешь разницу. Для меня отличия в технике очень большие. Это не ограничивает мой потенциал, просто нужно время. Над этим я и работаю. Мы прибавляем с каждой гонкой, команда уже лучше понимает стиль», — приводит слова Гасли Mundo Deportivo.

Пьер Гасли начал выступать за «Альпин» с начала нынешнего сезона, до того француз был пилотом «Альфа Таури».