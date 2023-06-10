Расселл — об изменении болида: подпрыгивания на прямой, похоже, исчезли

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался об изменении механизма болида, которое было применено для исключения подпрыгивания.

«Я бы сказал, что отскок на прямой исчез. Но, когда вы устанавливаете такой маленький дорожный просвет, детали машины почти соприкасаются с покрытием.

Мы все хотим довести эти машины до предела, мы не собираемся просто поднимать болид на 20 мм, чтобы избежать подпрыгивания, потому что на две секунды отстанем от темпа.

Вероятно, в Канаде проблем не будет, потому что на той трассе повороты проходятся на низкой скорости, а подпрыгивания на прямой, похоже, исчезли», — приводит слова Расселла RacingNews365.

Гран-при Канады пройдёт в Монреале с 16 по 18 июня.

В текущем сезоне Расселл занимает пятое место в общем зачёте чемпионата мира.