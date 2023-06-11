«24 часа Ле-Мана»: «Феррари» снова впереди, Квят попал в аварию

Прошло 16 часов легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана».
Российский гонщик Даниил Квят досрочно завершил дебютный старт в Ле-Мане. Партнёры Квята по Prema #63 Мирко Бортолотти и Дориан Пин хорошо справились с повреждением машины в начале гонки. Тем не менее на девятом часу гонки Квят вылетел с трассы и врезался в стену. Из-за повреждений экипаж не смог продолжить участие в гонке.
Перед аварией Даниил шёл на пятом месте в своём классе.
«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.
1. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци)
2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) —25.103.
3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) – 2.29.649.
4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 2 круга.
5. «Порше» (Кевин Эстре, Андре Лоттерер, Лауренс Вантор) — 2 круга.
«24 часа Ле-Мана». LMP2.
1. «Интел Европол Компетишн» (Якуб Смьеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер)...
19. «Кул Рэйсинг» (Решад Де Герус, Владислав Ломко, Симон Пажено) — 54 круга.
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