На что способен Квят и победит ли «Феррари» «Тойоту»? Главное перед «24 часами Ле-Мана»

В предстоящий уикенд во Франции состоится главная на планете гонка на выносливость — «24 часа Ле-Мана». Суточный марафон в этом году отмечает столетний юбилей — эти соревнования впервые прошли здесь в 1923 году, а ожидания от предстоящей гонки как никогда в последнее время высоки.

Главные интриги юбилейных «24 часов Ле-Мана» — в материале «Чемпионата».

На старте 16 гиперкаров

Не секрет, что в последние годы топовый класс гонок на выносливость постепенно стагнировал, фактически сократился до одной-единственной Toyota Gazoo Racing и собирал на старте не более пяти автомобилей. Именно для решения этой проблемы и был задуман новый технический регламент — гиперкаров, и идея полностью себя оправдала — в 2023 году в главном зачёте «24 часов Ле-Мана» сразятся 16 экипажей. Такого количества участников в главном зачёте на кольце «Сарте» не было с 2011 года.

Главным фаворитом марафона остаётся «Тойота», которая в прошлом году одержала пятую подряд победу, а в текущем сезоне взяла верх в каждом из трёх прошедших этапов чемпионата мира WEC. Себастьен Буэми и Брендон Хартли разделят экипаж с Рё Хиракавой, с которым победили в прошлом году, а тройка Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе Марии Лопеса остаётся неизменной уже шесть лет.

Экипажи «Тойоты», «Феррари» и «Порше» в гонке «6 часов Спа» Фото: Harry Parvin/FIA WEC

Главным соперником «Тойоты» считается «Феррари», которая в WEC в сезоне-2023 забрала уже три подиума, держится на втором месте в зачёте производителей гиперкаров и завоевала первый ряд стартового поля на воскресенье. В составе «Скудерии» в Ле-Ман вернулся Антонио Джовинацци — экс-пилот Ф-1 выступал здесь в 2018-м и на Ferrari 488 GTE Evo стал пятым в зачёте GTE Pro. Джови поедет в экипаже с Джеймсом Каладо и Алессандро Пьером Гуиди, которые выигрывали «24 часа Ле-Мана» в классе GT в 2019 и 2021 годах. На втором прототипе выступят Мигель Молина, Николас Нильсен и Антонио Фуоко — именно последний показал лучшее время в Гиперпоуле.

Сразу четыре экипажа в Ле-Мане выставляет «Порше» — потенциально эти машины могут на дистанции бросить вызов фаворитам, но даже руководитель команды Урс Куратле считает, что соперники на шаг впереди. В составе немецкой команды собралась целая плеяда опытнейших гонщиков, самым ярким из которых, пожалуй, стоит назвать Андре Лоттерера. К ним присоединится экс-пилот Ф-1 Фелипе Наср — он в последние годы гонялся в американских гонках на выносливость, а в прошлом году выиграл «24 часа Дайтоны» в классе GTD Pro.

: Экипажи «Кадиллака» на тренировках в Ле-Мане Фото: Harry Parvin/FIA WEC

В чуть меньшем составе — три экипажа — в «24 часах Ле-Мана» выступит «Кадиллак». В одном из них вместе выступят легенда IndyCar Скотт Диксон, экс-пилот Ф-1 Себастьен Бурде и голландец Ренгер ван дер Занде — он в 2018-2019 годах выступал здесь на российских прототипах BR Engineering, но до финиша так и не добрался. Отметим, что если в WEC машины «Кадиллак» ещё не были на подиуме, то в первенстве IMSA дела обстоят иначе — пилоты занимают второе место в общем зачёте, совсем немного уступая соперникам из «Порше».

В гонке также примут участие два автомобиля Peugeot 9X8, которые выделяются отсутствием заднего антикрыла. Увы, необычная концепция пока не принесла успеха Полу ди Ресте и Жан-Эрику Верню — машина ещё сыровата, чтобы бороться за победу. Невысоки шансы и аутсайдеров зачёта гиперкаров — «Гликенхауса» и «Ванволл», однако за 24 часа в гонке может произойти что угодно, и волею судеб даже у них может появиться шанс.

У Квята есть шанс на победу

Даниил Квят, попробовав себя в NASCAR в прошлом году, определился с направлением своей карьеры в ближайшем будущем и теперь выступает в гонках на выносливость. В сезоне-2024 россиянин пересядет в новейший гиперкар «Ламборгини», который итальянцы в данный момент разрабатывают совместно с Ligier. Чтобы к дебюту новинки в январе 2024-го быть готовым, Даниил набирается опыта и выступает за «Прему» в LMP2.

На первом этапе сезона в Себринге Квят вместе с француженкой Дориан Пен и итальянцем Мирко Бортолотти завоевал второе место, а в Алгарви был одним из главных претендентов на победу, но стал лишь четвёртым из-за не вовремя появившегося сейфти-кара. В Спа из-за штрафа за нарушение процедуры сейфти-кара экипаж №63 откатился на 10-е место и теперь идёт лишь пятым в общем зачёте. Тем не менее в каждой гонке по чистой скорости он был среди лидеров.

Экипаж Квята на тренировках в Ле-Мане Фото: Gabi Tomescu/FIA WEC

Среди главных соперников Даниила следует выделить United Autosports, которая выиграла первые два этапа WEC в этом году. Кроме того, как всегда сильны будут автомобили WRT, на одном из которых выступает Роберт Кубица. Два года назад поляк потерял победу в классе на последнем круге — не выдержала электрика — и теперь будет как никогда мотивирован.

За счёт того, что в LMP2 все будут выступать на одинаковых машинах Oreca 07 с одинаковыми же двигателями Gibson, шанс на победу есть у всех. Так, поул в финальной квалификации завоевала IDEC Sport, первый ряд с экипажем которой разделят гонщики Jota. Экипаж Даниила Квята квалифицировался пятым.

Дебют Владислава Ломко

На старт «24 часов Ле-Мана» в этом году выйдут двое россиян — компанию Квяту составит Владислав Ломко. Вплоть до конца прошлого сезона Ломко выступал в молодёжных «формулах», побеждал в немецкой Ф-4 и Ф-4 ОАЭ, а в 2022-м первенствовал в престижном Гран-при По и стал вице-чемпионом ЕвроФормулы Open. Теперь же Ломко представляет CD Sport в ELMS, а в Ле-Мане поедет в составе Cool Racing вместе с Решадом Де Герусом и экс-чемпионом IndyCar опытнейшим Симоном Пажно.

Экипаж Ломко на тренировках в Ле-Мане Фото: Harry Parvin/FIA WEC

Зимой в рамках подготовки к переходу в гонки на выносливость Ломко проехал сезон азиатской серии ALMS, но его экипаж не поднимался выше пятой позиции. Однако уже на первом этапе европейской ELMS — в гонке «4 часа Барселоны» — Владислав с товарищами по команде занял четвёртое место. С неё — с четвёртой позиции — экипаж Ломко будет стартовать и в «24 часах Ле-Мана».

Среди участников — сток-кар NASCAR

В рамках программы инноваций «Гараж 56» на старт «24 часов Ле-Мана» в этом году выйдет сток-кар Chevrolet Camaro ZL1 от Hendrick Motorsports. Это, конечно, не стандартный сток-кар, а внушительно переработанный под руководством Чада Кнауса для гонок на дорожных трассах автомобиль. Серьёзное отношение Hendrick к проекту подчёркивает и состав пилотов — за руль этого чуда сядут экс-чемпион Ф-1 Дженсон Баттон, дважды победитель «24 часов Ле-Мана» и чемпион DTM Майк Роккенфеллер, а также семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон.

Сток-кар Chevrolet Camaro ZL1 в Ле-Мане Фото: Chris Graythen/Getty Images

В паддоке над машиной откровенно посмеивались, считая, что сток-кару не место в гонках на выносливость, а также отмечая, что как таковых инноваций в автомобиле нет. Смеялись, правда, недолго: в первой квалификации Роккенфеллер «привёз» Алессио Ровере — быстрейшему пилоту в LMGTE Am — почти четыре секунды. Суточную гонку Camaro ZL1 №24 начнёт в конце пелотона, но стартовая позиция в таких соревнованиях не играет никакой роли.

Четыре марки в классе GT

Как бы ни был быстр автомобиль Hendrick, он заявлен в отдельной категории, а потому в официальной борьбе за победу в зачёте GT (он теперь един, без разделения на Pro и Am) не участвует. В общей сложности в LMGTE Am заявлен 21 экипаж: восемь Porsche 911 RSR-19, семь Ferrari 488 GTE Evo, пять Aston Martin Vantage AMR и один-единственный Chevrolet Corvette C8.R, подготовленный заводской Corvette Racing.

: Единственный Corvette стартует с поула Фото: Gabi Tomescu/FIA WEC

Интересно, что быстрейший круг в Гиперпоуле в LMGTE Am показал 51-летний ветеран Бен Китинг на Chevrolet Corvette C8.R. Первый ряд с пилотами Corvette Racing разделят гонщики ORT by TF на «Астон Мартин», а следом за ними в бой уйдут сразу четыре экипажа на «Феррари». Лучший из экипажей «Порше» лишь на девятой позиции.

Марафон «24 часа Ле-Мана» стартует в субботу, 10 июня, в 17:00 мск и финиширует спустя сутки в то же время в воскресенье, 11 июня.