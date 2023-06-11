«24 часа Ле-Мана»: проблемы на пит-стопе у «Феррари» обострили борьбу за первое место

Прошло 19 часов легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана».

Уже имея задел перед «Тойотой», идущей на втором месте, у «Феррари» случилась заминка на пит-стопе. Итальянскому гонщику «Феррари #51» Алессандро Пьер Гуиди потребовалось перезапустить машину. В итоге разница между первым и вторым местом составляет считаные секунды.

«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.

1. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци).

2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) — 2,939.

3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) – 3:13,508.

4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 1 круг.

5. «Пежо» (Пол Ди Реста, Микель Йенсен, Жан-Эрик Вернь) — 2 круга.

«24 часа Ле-Мана». LMP2.

1. «Интел Европол Компетишн» (Якуб Смьеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер).

2. WRT (Руй Андраде, Луи Делетраз, Роберт Кубица) —1:31,509.

Экипаж «Кул Рэйсинг», состоящий из Решада Де Геруса, Владислава Ломко и Симона Пажно вышел из гонки ввиду того, что команда признала, что машину невозможно починить после аварии.