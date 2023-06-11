«24 часа Ле-Мана»: экипаж WRT с Робертом Кубицей идёт вторым в категории LMP2

Прошло 19 с половиной часов легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана».

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица в составе экипажа WRT с Руем Андраде и Луи Делетразом идёт вторым в категории LMP2, отставая от «Интел Европол Компетишн» на 24 секунды за полтора часа до конца гонки.

«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.

1. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци).

2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) +3:22,508.

3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) – 2 круга.

4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 3 круга.

5. «Феррари» (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) — 6 кругов.

«24 часа Ле-Мана». LMP2.

1. «Интел Европол Компетишн» (Якуб Смьеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер).

2. WRT (Руй Андраде, Луи Делетраз, Роберт Кубица) +26,407.