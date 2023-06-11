«24 часа Ле-Мана»: экипаж WRT с Робертом Кубицей идёт вторым в категории LMP2

Прошло 19 с половиной часов легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана».
Экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица в составе экипажа WRT с Руем Андраде и Луи Делетразом идёт вторым в категории LMP2, отставая от «Интел Европол Компетишн» на 24 секунды за полтора часа до конца гонки.
«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.
1. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци).
2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) +3:22,508.
3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) – 2 круга.
4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 3 круга.
5. «Феррари» (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) — 6 кругов.
«24 часа Ле-Мана». LMP2.
1. «Интел Европол Компетишн» (Якуб Смьеховски, Альберт Коста, Фабио Шерер).
2. WRT (Руй Андраде, Луи Делетраз, Роберт Кубица) +26,407.
- 11 июня 2023
-
16:05
-
15:46
-
15:32
-
13:55
-
12:55
-
12:07
-
11:51
-
10:59
-
10:23
-
10:16
-
09:00
-
04:05
-
01:10
-
00:24
-
00:02
- 10 июня 2023
-
23:35
-
22:57
-
22:34
-
22:00
-
21:22
-
20:30
-
20:10
-
19:54
-
19:10
-
18:30
-
18:09
-
17:41
-
17:19
-
16:27
-
15:59
-
14:48
-
13:56
-
12:46
-
11:50
-
11:42