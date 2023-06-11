Леклер прокомментировал историческую победу «Феррари» в «24 часах Ле-Мана»

Пилот «Феррари» в Формуле-1, монегаск Шарль Леклер прокомментировал победу команды в абсолютном зачёте легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана», традиционно прошедшей на трассе Сарта во Франции 10-11 июня.

«Просто невероятные ощущения. Потрясающая победа «Феррари» после стольких лет. К несчастью для второго экипажа, произошёл небольшой инцидент с камнем в радиаторе, из-за чего было потеряно много времени. Я рад победе «Феррари». Находиться здесь было незабываемым опытом», – приводит слова Леклера Eurosport.

«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт. Итоги.

1.«Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци).

2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) +1:30,027.

3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) +2:17,181.

4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 2 круга.

5. «Порше» (Кевин Эстре, Андре Лоттерер, Лауренс Вантор) — 5 кругов.